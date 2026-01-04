شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الطوائف الإنجيلية تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، يرافقه أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وقيادات الطائفة وكلية اللاهوت الإنجيلية، وذلك لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

للمرة الأولى بتاريخ البرنامج.. صعود جميع متسابقي الحلقة الـ16 من دولة التلاوة

أكد الشيخ حسن عبدالنبي، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، استمرار 3 متسابقين في المنافسة ضمن فعاليات الحلقة الـ16 من البرنامج، وهم: محمد وفيق، ومحمود كمال، ومحمود السيد، مشيدًا بتميزهم في الأداء القرآني وجمال أصواتهم، في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ البرنامج.

الدكتور علي جمعة يكشف عن الشيخ الذي كان يطربه في تلاوة القرآن

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال مذيعة برنامج "دولة التلاوة" آية عبد السلام، حول الشيخ الذي كان يؤثر فيه ويطربه خلال استماعه لتلاوة القرآن الكريم.

الأرصاد: أسبوع شتوي يضرب البلاد.. وانخفاض الحرارة لـ 7 درجات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد خلال الأسبوع الجاري حالة من الاستقرار الشتوي الملحوظ، نتيجة وقوع البلاد تحت تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يتسبب في هبوط واضح في درجات الحرارة، لا سيما في الأوقات المتأخرة من الليل.

المتسابق محمد سامي محفوظ ينسحب من برنامج دولة التلاوة.. ما السبب؟

اضطر المتسابق محمد سامي محفوظ، اليوم السبت، إلى الانسحاب من المنافسة في برنامج دولة التلاوة وعدم استكمال المسابقة لأسباب طارئة.

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جامبيا تعزيز التعاون المشترك

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا.

أين أختفى الجيش الفنزويلي خلال العملية الأمريكية؟.. خبراء يجيبون

أثارت العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا والتي قامت على إثرها بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته حالة من الجدل بين شعوب العالم.. وتساءل أين الجيش الفنزويلي من العملية؟.

احتياطاتها تكفي 362 سنة.. وزير البترول الأسبق: نفط فنزويلا الضخم وراء الضربة الأمريكية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته أمر خطير للغاية ينتهك السيادة الدولية.