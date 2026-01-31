أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في محافظة المنيا اليوم تأتي في إطار حرص الدولة المستمر على متابعة المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع في كافة محافظات الجمهورية، مع تركيز خاص على صعيد مصر.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن الزيارة شملت قطاعات حيوية متعددة، أبرزها الرعاية الصحية والصناعة والإسكان ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف أنها تعكس التزام الدولة بمتابعة التنفيذ الفعلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع أن الجانب الصحي شهد طفرة ملحوظة استعدادًا لدخول المحافظة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى زيارة "المستشفى الثلاثي" بجامعة المنيا، حيث يبلغ عدد الأسرة الحالي 1700 سرير، ومن المقرر إضافة 1050 سريرًا جديدًا بحلول عام 2026 ليصل الإجمالي إلى 2750 سريرًا، مؤكدًا أن هذا التطور يرسل رسالة واضحة بأولوية قطاع الصحة لدى الدولة.

وأشار إلى أن الزيارة تضمنت أحد مصانع الغزل والنسيج الجديدة، واصفًا إياه بنموذج ناجح للاستثمار وتوفير فرص العمل، حيث يوفر المصنع حاليًا 2500 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى 9000 فرصة مع اكتمال التوسعات وافتتاح مصانع أخرى تابعة لنفس الشركة، لافتًا إلى أن ذلك يعزز الطمأنة للمستثمرين والمصنعين.

وأكد الحمصاني أن الزيارة حملت بعدًا اجتماعيًا مهمًا تمثل في تسليم عقود وحدات سكنية للمستفيدين من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة (مناطق الإزالة)، حيث تم نقل الأهالي إلى مناطق سكنية حضارية توفر جودة حياة أفضل، مشددًا على أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين في كل ركن من أركان الجمهورية.