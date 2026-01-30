قال الإعلامي توفيق عكاشة إن ما يجري في المنطقة لا يمكن فصله عن صراعات النفوذ الإقليمي، مؤكدًا أن بعض الأطراف الدولية تستغل تلك الصراعات كأدوات تخدم خططًا مرسومة سلفًا، موضحًا أن الصراع القائم بين الإمارات والسعودية جرى توظيفه ضمن هذا السياق، باعتباره عنصرًا مفيدًا في مسار معين، لافتًا إلى أن الطرفين سيتعرضان للضرر، وإن كانت الإمارات أقل تأثرًا بحكم خبرتها الأقدم في الاستثمار الخارجي منذ عام 1975.

وشدد "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة"، على أن الأوضاع في منطقة الخليج "غلط في غلط"، على حد تعبيره، محذرًا من أن بعض دول الخليج ستدفع ثمن هذه الترتيبات.

وأشار بشكل خاص إلى الكويت، معتبرًا أنها مرشحة لمشكلات كبيرة في المرحلة المقبلة، بسبب التركيبة المجتمعية التي تضم سنة وشيعة، إلى جانب هامش الحرية النسبي، ما يجعلها، بحسب قوله، عرضة للتلاعب وإشعال الصدامات، خاصة في ظل طبيعة القيادة السياسية الحالية.

ورأى توفيق عكاشة، فيما يتعلق بقطر، أن دورها الإقليمي انتهى تمامًا، موضحًا أنه سبق وأن تحدث قبل أشهر عن انتهاء هذا الدور، معتبرًا أن ما وصفه بـ"اكسباير" الأسرة الحاكمة قد وقع بالفعل، مؤكدًا أن حديثه لا يستهدف الدولة القطرية، وإنما الدور الوظيفي للأسرة الحاكمة في مرحلة سابقة.

وأضاف أن قطر كانت تُستخدم كـ"جسر" لتمرير الرسائل بين التنظيمات الجهادية، سواء السنية أو الشيعية، وبين الأطراف التي تدير المشهد على مستوى الإدارة الأمريكية وإدارة دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الخطة الجاري تنفيذها حاليًا تقوم على القضاء على هذا المحور بالكامل.

واختتم الإعلامي توفيق عكاشة، تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الجديدة، من وجهة نظر القوى التي تدير المشهد، لن تسمح بعودة الأدوار القديمة، لافتًا إلى أن ما يُسمى بـ"محور الخير فقط" هو الإطار الوحيد المقبول في الترتيبات المقبلة، وهو ما يجعل استمرار الأدوار السابقة أمرًا غير ممكن.

