تامر أمين: بنين "مش حصالة" ومدربها يمارس "تنويم مغناطيسي" للاعبينا

أكد الإعلامي تامر أمين أن مباراة منتخب مصر أمام بنين يوم الاثنين المقبل في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا مباراة نوك أوت لا تقبل الاستهانة، مشددًا على ضرورة الحذر الشديد رغم أن بنين ليس من عمالقة الكرة الأفريقية مثل المغرب والسنغال والجزائر.

وقال أمين في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن المدير الفني لبنين يمارس "تنويماً مغناطيسياً" نفسياً منذ إعلان القرعة

وأضاف أنه يطلق تصريحات متتالية تمدح منتخب مصر وتُصغر من قدرات فريقه ليُشعر لاعبينا بالاطمئنان الزائد.

وتابع مقدم "آخر النهار" أن مدرب بنين يصف مصر بالمرشح الأول للبطولة ويبرز نجومها مثل صلاح ومرموش ويُمجد حسام حسن كأسطورة، لافتًا إلى أنه يبالغ في نسب الحظوظ 90% لمصر مقابل 10% لبنين ليُريح اللاعبين المصريين نفسيًا ويجعلهم يقللون المجهود.

وأكد الإعلامي تامر أمين، أن هذه التصريحات حرب نفسية مدروسة لإيهام منتخبنا بأن المباراة نزهة، محذرًا من أن بنين يمتلك قوة بدنية عالية ويدافع جيداً ويعتمد على المرتدات، مما يجعل أي تقصير كارثيًا في مباراة خروج المغلوب.

وأشار أمين إلى أن المنتخب يحتاج للتركيز الكامل والاحترام للخصم، داعيًا حسام حسن واللاعبين إلى الصحوة التامة أمام منتخب بنين.