علق علاء مبارك، على إعلان أمريكا القبض على الرئيس الفنزويلي وزوجته، قائلًا: هذه هي أمريكا راعية السلام في العالم بلد الحريات وحقوق الإنسان! تاريخ البلطجة الأمريكية وتغيير أنظمة الحكم! التاريخ يعيد نفسه.

وأضاف علاء مبارك، عبر حسابه على "إكس": الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - الحالم بجائزة نوبل للسلام - يُعلن دخول القوات الأمريكية إلى الأراضي الفنزويلية واختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته.

وتابع نجل الرئيس الراحل مبارك: تاريخ طويل مع ممارسة البلطجة ففي عام 1989 قامت أمريكا بغزو بنما وتم اعتقال مانويل نورييغا رئيس بنما ونقله إلى الأراضي الأمريكية وحبسه ومحاكمته هناك.. هذه البلطجة والقرصنة التي تمارسها أمريكا تؤكد التجاهل التام لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية وأنها ما هي إلا مجرد شكليات لا تستحق حتى الحبر المستخدم لكتابتها.. مجلس الفيتو والأمم المتحدة أصبح أضحوكة عاجزًا بل يعطي الحماية لأمريكا وهي تفرض سيطرتها بالقوة على العالم والاستيلاء على ثرواته.

اقرأ أيضًا:

بالتفاصيل.. الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة حتى الخميس المقبل

تحذير رسمي من النقل بشأن إقامة معابر عشوائية على قضبان القطارات

اليوم.. فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد