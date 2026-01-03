نشرة التوك شو| التعليم ترد على شرط المؤهل العالي للآباء للقبول في المدارس الخاصة

تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"لا ضرر ولا ضرار".. الشيخ أحمد كريمة يوضح حكم تشغيل القرآن في مكبرات الصوت

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الصلاة يندرج تحت القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، مشيراً إلى أن هذا الفعل يسبب إزعاجًا للمواطنين.

وقال كريمة في حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، إن ما يُرفع في مكبرات الصوت يجب أن يقتصر على الأذان فقط، وأضاف أن تشغيل القرآن أو الأدعية قبل الأذان وبعده غير صحيح شرعًا.

"دولة التلاوة" يكرم الشيخ الشحات محمد أنور ويستعرض رحلته مع القرآن

كرم برنامج "دولة التلاوة" القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور، عبر تقرير صوتي قدمته الفنانة القديرة إسعاد يونس، والتي وصفت صوته بأنه نغم فريد لا يمكن لمن سمعه مرة واحدة أن ينساه أبدًا.

ولد أمير النغم الشيخ الشحات محمد أنور عام 1950 بقرية كفر الوزير في الدقهلية، ليبدأ رحلته مع كتاب الله منذ نعومة أظفاره بشغف.

عمرو أديب: شرط المؤهل العالي للآباء للقبول في المدارس الخاصة "تمييز طبقي".. والوزارة ترد

أكد الإعلامي عمرو أديب أن اشتراط بعض المدارس الخاصة والدولية حصول الآباء على مؤهلات عليا لقبول أبنائهم يُعد تمييزًا طبقيًا يخالف الدستور ويقتل الأمل في التقدم الاجتماعي.

وقال أديب في برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن من حق كل مواطن يشقى ويجمع المال لأبنائه أن يحسن تعليمهم، مضيفًا أن القبول يجب أن يعتمد على قدرات الطفل وامتحانات تقيس الذكاء والمدارك لا على مؤهل الوالدين.

الزراعة: صادرات مصر الزراعية تخطت 9 ملايين طن بقيمة 4 مليارات دولار

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، تحقيق القطاع الزراعي المصري طفرة نوعية في الصادرات خلال عام 2025، لتتجاوز 9.2 مليون طن بقيمة تفوق 4 مليارات دولار أمريكي.

وقال فاروق في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هذه النتائج تعكس قدرة الدولة على تعزيز تنافسية منتجاتها الزراعية"، مضيفًا أنها تبرز الثقة المتزايدة التي تحظى بها مصر في الأسواق العالمية.

حسام موافي يوضح أنواع هبوط القلب وأعراضها وعلاقتها بالذبحة الصدرية

استعرض الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الأسباب والتشخيص التفريقي لكل من هبوط القلب والذبحة الصدرية.

وقال موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" إن الدَّعامات تُستخدم لعلاج ضيق الشريان التاجي، موضحًا أنها تعمل على توسيعه لاستعادة تدفق الأكسجين الطبيعي إلى عضلة القلب.