شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن مستجدات واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية شملت غلق المصحة المخالفة، وإحالة القائمين عليها إلى النائب العام، مع توفير العلاج اللازم للنزلاء داخل أماكن علاجية مرخصة.

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الصلاة يندرج تحت القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، مشيراً إلى أن هذا الفعل يسبب إزعاجًا للمواطنين.

أكدت مصادر من داخل الحملة الانتخابية للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الحزب، الاثنين المقبل.

أكدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أنها تابعت ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية من صور ومعلومات حول أعمال التنظيف والترميم بسور مجرى العيون، الواقع بين إشارة السيدة نفيسة وميدان السيدة عائشة، موضحة أن هذا الجزء من السور سبق ترميمه وتنظيفه خلال عام 2023 بالتزامن مع افتتاح مسجد السيدة نفيسة.

نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذيرًا للمسلمين في مستهل العام الجديد من الوقوع في فخ القنوط أو اليأس من رحمة الله تعالى بسبب أي تقصير في حقه.

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود شرط يلزم حصول الأب والأم على مؤهل عالٍ عند التقديم للمدارس الخاصة أو الدولية.