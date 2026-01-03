نشرة منتصف الليل|الرد على شائعات أعمال ترميم سور مجرى العيون.. وحكم تشغيل القرآن في مكبرات الصوت
كتب : عمرو صالح
نشرة منتصف الليل
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
متحدث الصحة يكشف عن تفاصيل جديدة بواقعة الهروب الجماعي من مصحة الإدمان
كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن مستجدات واقعة الهروب الجماعي لنزلاء إحدى مصحات علاج الإدمان، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت إجراءات فورية شملت غلق المصحة المخالفة، وإحالة القائمين عليها إلى النائب العام، مع توفير العلاج اللازم للنزلاء داخل أماكن علاجية مرخصة.
"لا ضرر ولا ضرار".. الشيخ أحمد كريمة يوضح حكم تشغيل القرآن في مكبرات الصوت
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الصلاة يندرج تحت القاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار"، مشيراً إلى أن هذا الفعل يسبب إزعاجًا للمواطنين.
موعد تقديم السيد البدوي أوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد
أكدت مصادر من داخل الحملة الانتخابية للدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه على رئاسة الحزب، الاثنين المقبل.
السياحة ترد على الشائعات بشأن أعمال ترميم سور مجرى العيون
أكدت وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة، أنها تابعت ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية من صور ومعلومات حول أعمال التنظيف والترميم بسور مجرى العيون، الواقع بين إشارة السيدة نفيسة وميدان السيدة عائشة، موضحة أن هذا الجزء من السور سبق ترميمه وتنظيفه خلال عام 2023 بالتزامن مع افتتاح مسجد السيدة نفيسة.
الإفتاء تحذر من اليأس مع بداية العام الجديد 2026
نشرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذيرًا للمسلمين في مستهل العام الجديد من الوقوع في فخ القنوط أو اليأس من رحمة الله تعالى بسبب أي تقصير في حقه.
التعليم تحسم الجدل: لا شرط لمؤهل الأب أو الأم للتقديم بالمدارس الخاصة والدولية
نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود شرط يلزم حصول الأب والأم على مؤهل عالٍ عند التقديم للمدارس الخاصة أو الدولية.