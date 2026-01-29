كتب- محمد لطفي:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية، أن المسئولية المصرية تدعو إلى التعامل مع حماس كفصيل فلسطيني وطني ونجد حلولًا عملية مبتكرة لا تتجاوز حق الدولة الفلسطينية في فرض ولايتها على كامل الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، في قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عبدالعاطي: "خطة الرئيس ترامب بها 20 بندًا ولا يجوز أن تقبل أحدها وترفض الآخر ومن هذه الاستحقاقات هي انسحاب إسرائيل إلى المنطقة التي تم التفاهم بشأنها".

وتابع: "هناك أيضا لجنة يفترض تشكيلها بشأن سلاح غزة وهناك أفكار فلسطينية، يتم عرضها على الجانب الأمريكي الذي يرغب في إنجاح خطة الرئيس ترامب، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي ذريعة لعدم استكمال خطة ترامب".

ولفت إلى أن الأطراف الضامنة مثل مصر وقطر عليها دور إلا أن الدور الأكبر يقع على الولايات المتحدة الأمريكية.