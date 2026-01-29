إعلان

وزير الخارجية: المسئولية المصرية تدعو إلى التعامل مع حماس كفصيل فلسطيني وطني

كتب : مصراوي

04:55 م 29/01/2026

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد لطفي:

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية، أن المسئولية المصرية تدعو إلى التعامل مع حماس كفصيل فلسطيني وطني ونجد حلولًا عملية مبتكرة لا تتجاوز حق الدولة الفلسطينية في فرض ولايتها على كامل الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك خلال ندوة مناقشة كتاب "الاتزان الاستراتيجي.. ملامح من السياسة الخارجية المصرية في عشر سنوات"، في قاعة كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال عبدالعاطي: "خطة الرئيس ترامب بها 20 بندًا ولا يجوز أن تقبل أحدها وترفض الآخر ومن هذه الاستحقاقات هي انسحاب إسرائيل إلى المنطقة التي تم التفاهم بشأنها".

وتابع: "هناك أيضا لجنة يفترض تشكيلها بشأن سلاح غزة وهناك أفكار فلسطينية، يتم عرضها على الجانب الأمريكي الذي يرغب في إنجاح خطة الرئيس ترامب، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي ذريعة لعدم استكمال خطة ترامب".

ولفت إلى أن الأطراف الضامنة مثل مصر وقطر عليها دور إلا أن الدور الأكبر يقع على الولايات المتحدة الأمريكية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية المصرية حماس فصيل فلسطيني وطني ندوة مناقشة كتاب الاتزان الاستراتيجي معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيتعرض لعقوبة مغلظة.. إبراهيم فايق يعلق على أزمة إمام عاشور
رياضة محلية

سيتعرض لعقوبة مغلظة.. إبراهيم فايق يعلق على أزمة إمام عاشور
"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
زووم

"معندهوش مساعدة خاصة".. محامي أحمد عز يكشف حقيقة زواجه
مجدي الجلاد: السودان وسوريا أمثلة على فشل الاعتماد على ميليشيات خارج الشرعية
أخبار مصر

مجدي الجلاد: السودان وسوريا أمثلة على فشل الاعتماد على ميليشيات خارج الشرعية
بعد صورها في إيطاليا.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات سارة سلامة
زووم

بعد صورها في إيطاليا.. 20 صورة لـ أجرأ إطلالات سارة سلامة
خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه
نصائح طبية

خطأ شائع عند شرب القهوة قد يحرمك من فوائدها.. لن تتوقعه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
سحب عالية.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة
شعبة المحمول: المصانع المحلية تزيد أزمات السوق وترفع الأسعار حتى 15%
"تليفونه مغلق".. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا
عيار 21 يقفز فوق 7300 جنيه ويحقق رقما قياسيا جديدا