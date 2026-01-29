وجه الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، رسالة إلى أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين، وكذلك المرشحين الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية، مطالبًا إياهم بتوجيه جزء من الأموال التي أنفقوها في الحملات الانتخابية لدعم الأسر الفقيرة ورد الحقوق للمواطنين.

وقال "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إنه ضد فكرة الإنفاق الكبير والمبالغ فيه على الانتخابات، معتبرًا أن مليارات الجنيهات صُرفت في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب دون عائد حقيقي على حياة الناس.

وأوضح أنه لا يحسد أحدًا على أمواله ولا يسأل من أين أتى بها، لكنه يرى أن الأولى توجيه جزء من هذه الأموال لخدمة المجتمع، خاصة في شهر رمضان، من خلال تقديم إعانات مباشرة للأسر الفقيرة في مختلف المحافظات.

وأشار الإعلامي، إلى أنه شاهد بنفسه مرشحين أنفقوا أكثر من 100 مليون جنيه على مقعد واحد في البرلمان، بل وصل الإنفاق في بعض الحالات إلى أكثر من 120 مليون جنيه، معلقًا بسخرية: "اعتبروها حلاوة الكرسي.. وبح بح شوية، ما إنت أخدت الكرسي خلاص".

وشدد الإعلامي مجدي الجلاد، في ختام حديثه، على أن دعم الفقراء ورد الحقوق للناس هو الاستثمار الحقيقي، وليس إنفاق الملايين من أجل الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن المجتمع أولى بهذه الأموال من لافتات وصور وشعارات لا تعود بفائدة ملموسة على المواطنين.

اقرأ أيضًا:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة