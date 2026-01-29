إعلان

مجدي الجلاد يطالب نواب البرلمان بدعم الأسر الفقيرة: صرفتم ملايين على الكراسي.. شوية منها للناس - فيديو

كتب : أحمد العش

01:01 ص 29/01/2026

الإعلامي مجدي الجلاد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت)، رسالة إلى أعضاء البرلمان الحاليين والسابقين، وكذلك المرشحين الذين خاضوا الانتخابات البرلمانية، مطالبًا إياهم بتوجيه جزء من الأموال التي أنفقوها في الحملات الانتخابية لدعم الأسر الفقيرة ورد الحقوق للمواطنين.

وقال "الجلاد"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة الشمس، إنه ضد فكرة الإنفاق الكبير والمبالغ فيه على الانتخابات، معتبرًا أن مليارات الجنيهات صُرفت في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب دون عائد حقيقي على حياة الناس.

وأوضح أنه لا يحسد أحدًا على أمواله ولا يسأل من أين أتى بها، لكنه يرى أن الأولى توجيه جزء من هذه الأموال لخدمة المجتمع، خاصة في شهر رمضان، من خلال تقديم إعانات مباشرة للأسر الفقيرة في مختلف المحافظات.

وأشار الإعلامي، إلى أنه شاهد بنفسه مرشحين أنفقوا أكثر من 100 مليون جنيه على مقعد واحد في البرلمان، بل وصل الإنفاق في بعض الحالات إلى أكثر من 120 مليون جنيه، معلقًا بسخرية: "اعتبروها حلاوة الكرسي.. وبح بح شوية، ما إنت أخدت الكرسي خلاص".

وشدد الإعلامي مجدي الجلاد، في ختام حديثه، على أن دعم الفقراء ورد الحقوق للناس هو الاستثمار الحقيقي، وليس إنفاق الملايين من أجل الدعاية الانتخابية، مؤكدًا أن المجتمع أولى بهذه الأموال من لافتات وصور وشعارات لا تعود بفائدة ملموسة على المواطنين.

اقرأ أيضًا:

برودة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

مجانًا.. خطوات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجدي الجلاد الإعلامي عمرو حافظ برنامج كل الكلام قناة الشمس أعضاء البرلمان الانتخابات البرلمانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجدي الجلاد: رسالة الرئيس في عيد الشرطة مؤشر لتغيير وزاري مرتقب- فيديو
أخبار مصر

مجدي الجلاد: رسالة الرئيس في عيد الشرطة مؤشر لتغيير وزاري مرتقب- فيديو
الإذاعي وليد الحسيني: ما يتُداول عن سعيي لتقديم "دولة التلاوة" غير صحيح
أخبار مصر

الإذاعي وليد الحسيني: ما يتُداول عن سعيي لتقديم "دولة التلاوة" غير صحيح
‎سيجار بـ 7 آلاف وطائرة خاصة".. أشرف نبيل يخرج عن صمته: "أنا من عيلة أرستقراطية
أخبار مصر

‎سيجار بـ 7 آلاف وطائرة خاصة".. أشرف نبيل يخرج عن صمته: "أنا من عيلة أرستقراطية
"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
أخبار المحافظات

"أصوات داخل المشرحة".. كشف حقيقة عودة متوفي إلى الحياة في بورسعيد
"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة
رياضة محلية

"بعد اقترابه من الأهلي".. هادي رياض يودع فريق بتروجيت برسالة مؤثرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - مجلس القضاء الأعلى يؤكد دستورية إجراءات تعيينات النيابة العامة
الذهب عيار 24 يكسر حاجز 8000 جنيه ويسجل مستوى تاريخيًا جديدًا
رابط مباشر.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون