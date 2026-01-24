إعلان

صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب

كتب : أحمد العش

03:38 م 24/01/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (1)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (3)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (5)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (4)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (2)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (6)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (7)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (10)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (9)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (12)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (11)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (8)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (14)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (15)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (16)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (17)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (18)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (20)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (19)
  • عرض 21 صورة
    صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب (21)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لفتت مكتبات سور الأزبكية الأنظار بقوة خلال مشاركتها في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعدما تحولت إلى محطة أساسية لعشاق التراث والباحثين عن الإصدارات النادرة، بفضل ما تعرضه من صحف قديمة ومقتنيات تاريخية تعود إلى عصر الملك فاروق.

وشهد الجناح إقبالًا ملحوظًا من الزوار على أعداد الصحف الصادرة في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، والتي توثق أحداثًا سياسية واجتماعية بارزة في تلك الحقبة، إلى جانب نسخ نادرة تناولت أخبار القصر الملكي وتفاصيل من حياة الملك فاروق، ما أتاح للمهتمين فرصة الاطلاع على التاريخ من خلال مصادره الأصلية.

كما تضم مكتبات سور الأزبكية مستنسخات لعدد من الوثائق والمقتنيات المرتبطة بالملك فاروق، تشمل كتبًا ومجلات وصورًا نادرة، تعكس ملامح الحياة الثقافية والسياسية في مصر قبل ثورة يوليو، وهو ما جذب اهتمام مؤرخين وباحثين وطلاب كليات الآداب والإعلام.

وتختلف أسعار المقتنيات بحسب حالتها وقيمتها التاريخية، لكنها تظل أقل نسبيًا من مثيلاتها في الأسواق المتخصصة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال عليها داخل المعرض.

ورصدت عدسة "مصراوي" حالة من التفاعل الواسع داخل الجناح، حيث حرص الزوار على تصفح الجرائد القديمة والتقاط الصور مع المقتنيات النادرة، في مشهد يعكس شغفًا واضحًا باستعادة صفحات مهمة من تاريخ مصر الحديث.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مكتبات سور الأزبكية بمعرض الكتاب جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب صحف تراثية ومقتنيات نادرة معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيقاف تنفيذ حكم حبس اللاعب رمضان صبحي بقضية التزوير لمدة 3 سنوات
حوادث وقضايا

إيقاف تنفيذ حكم حبس اللاعب رمضان صبحي بقضية التزوير لمدة 3 سنوات
إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
مصراوى TV

إقبال كبير من المواطنين في ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
أخبار مصر

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
مصراوى TV

صفقة تيك توك.. اتفاق جديد يضمن استمرار التطبيق داخل الولايات المتحدة
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صور وفيديو ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟
- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام