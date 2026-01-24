صحف تراثية ومقتنيات نادرة.. سور الأزبكية يجذب رواد معرض الكتاب

لفتت مكتبات سور الأزبكية الأنظار بقوة خلال مشاركتها في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعدما تحولت إلى محطة أساسية لعشاق التراث والباحثين عن الإصدارات النادرة، بفضل ما تعرضه من صحف قديمة ومقتنيات تاريخية تعود إلى عصر الملك فاروق.

وشهد الجناح إقبالًا ملحوظًا من الزوار على أعداد الصحف الصادرة في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، والتي توثق أحداثًا سياسية واجتماعية بارزة في تلك الحقبة، إلى جانب نسخ نادرة تناولت أخبار القصر الملكي وتفاصيل من حياة الملك فاروق، ما أتاح للمهتمين فرصة الاطلاع على التاريخ من خلال مصادره الأصلية.

كما تضم مكتبات سور الأزبكية مستنسخات لعدد من الوثائق والمقتنيات المرتبطة بالملك فاروق، تشمل كتبًا ومجلات وصورًا نادرة، تعكس ملامح الحياة الثقافية والسياسية في مصر قبل ثورة يوليو، وهو ما جذب اهتمام مؤرخين وباحثين وطلاب كليات الآداب والإعلام.

وتختلف أسعار المقتنيات بحسب حالتها وقيمتها التاريخية، لكنها تظل أقل نسبيًا من مثيلاتها في الأسواق المتخصصة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال عليها داخل المعرض.

ورصدت عدسة "مصراوي" حالة من التفاعل الواسع داخل الجناح، حيث حرص الزوار على تصفح الجرائد القديمة والتقاط الصور مع المقتنيات النادرة، في مشهد يعكس شغفًا واضحًا باستعادة صفحات مهمة من تاريخ مصر الحديث.

