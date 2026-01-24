إعلان

السيسي للمصريين: لا نحمي نظامًا.. أنتم أغلى من أن تضيعوا عشان أحد

كتب : محمد أبو بكر

02:56 م 24/01/2026

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبًا المصريين: باقول الكلام ده لكل المصريين؛ إن كل ما يحدث ليس الهدف منه حماية نظام، ده يبقى ثمن رخيص أوي إني يبقى كل الهدف إني أحمي نفسي.. لا والله العظيم، ويا رب يكون لو أنا صادق يصل لكم صدقي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة، اليوم السبت: اوعوا تكونوا فاكرين الهدف منه ذلك، لا والله، والله أعلم ما في نفسي، انتم أغلى كتير من إنكم تضيعوا علشان حد، احنا بنتكلم في 120 مليونًا منهم 10 ملايين ضيوف.

وتابع الرئيس السيسي: الوعي موضوع لا ينتهي، والشباب الموجود وعرف الدرس في 2012 و2013 حتى 2022، وتغلبنا على موجة الإرهاب، يعني قعدنا أكثر من 10 سنوات ننزف في أبناء وبنات بلدنا ومستقبلها نتيجة ما حدث، يبقى ده أمر ماينتهيش ومايتسكتش عليه، ومؤسسات الدولة تستمر في توعية الناس علشان تفهم الحكاية.

