السيسي: أي اضطراب يحدث في أي دولة تبعاته السلبية تمتد إلى المستقبل

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواجهة التحديات الحديثة لا تكون بواسطة المقاربات الأمنية فقط، داعيًا إلى تكاتف أجهزة ومؤسسات الدولة جميعها في مواجهة التحديات، وأن أي اضطراب يحدث في أي دولة تبعاته السلبية تمتد من الحاضر إلى المستقبل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ74، اليوم السبت: بقول الكلام ده علشان كلنا نجدد العهد ومش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بالخير نبطل ناخد بالأسباب في الإعلام والمساجد والمدارس والجامعات والبيوت وأجهزة الدولة بالكامل.

وتابع السيسي: الوعي موضوع لا ينتهي، والشباب الموجود وعرف الدرس في 2012 و2013 حتى 2022 وتغلبنا على موجة الإرهاب، يعني قعدنا أكثر من 10 سنوات ننزف في أبناء وبنات بلدنا ومستقبلها نتيجة ما حدث، يبقى دا أمر ما ينتهيش وميتسكتش عليه ومؤسسات الدولة تستمر في توعية الناس علشان تفهم الحكاية.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام