إعلان

طقس الساعات المقبلة.. نشاط رياح وفرص لتكون الأتربة العالقة

كتب : محمد نصار

10:55 ص 24/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء مستقرة على شمال البلاد مع وجود بعض السحب العالية غير المؤثرة على أجزاء من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفرص لتكون الأتربة العالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طقس الساعات المقبلة رياح أمطار شبورة برودة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
أخبار مصر

طوارئ بشركات التوزيع لسحب عدادات الكهرباء المخالفة
10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
رياضة محلية

10 أشخاص تسببوا في إيقاف قيد الزمالك
برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين
أخبار مصر

برامج عمرة رمضان 2026.. أسعار متفاوتة وخيارات متعددة للمعتمرين
تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام
أخبار مصر

تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام
وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه
حوادث وقضايا

وصول رمضان صبحي من محبسه لحضور أولى جلسات الاستئناف على حكم حبسه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى قمة قياسية جديدة بالتعاملات الصباحية
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام