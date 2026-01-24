طقس الساعات المقبلة.. نشاط رياح وفرص لتكون الأتربة العالقة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه تسود اليوم أجواء مستقرة على شمال البلاد مع وجود بعض السحب العالية غير المؤثرة على أجزاء من جنوب الصعيد.

ومن المتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفرص لتكون الأتربة العالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 21 درجة.

