حزب "العدل" بالشيوخ: المواطن ليس مسؤولًا عن غلاء العقارات ليدفع ضريبة إضافية

كتب : حسن مرسي

10:54 م 23/01/2026

المستشار اسماعيل شرقاوي

أكد المستشار اسماعيل شرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، معارضة حزبه لمشروع قانون الضريبة العقارية الجديد، وخاصةً فيما يتعلق بفرضها على السكن الخاص، معتبرًا أن المنطق القائم على تحميل المواطن مسؤولية التضخم "غير مقبول".

وقال شرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "المواطن إيه ذنبه في التضخم اللي حصل؟"، مُوضحًا أن المواطن الذي اشترى شقة بـ4 ملايين جنيه ووصل سعرها اليوم لـ10 ملايين ليس هو السبب في هذا الارتفاع الهائل.

وأضاف: "احنا رافضينه تمامًا، وكنا وسنظل مع فكرة أن السكن الخاص لازم يكون معفى تمامًا"، مشيرًا إلى أن فكرة الإعفاء الكامل هي الموقف الثابت لهيئته البرلمانية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية منتقدًا توقيت طرح القانون مع بداية عام يُوصف بأنه "عام جني الثمار"، قائلاً: "الحكومة لسه في آخر تصريح ليها بتقول إن عام 26 ده عام جني الثمار.. إزاي واحنا لسه في شهر واحد وبنطبق ضريبة على السكن؟".

وكشف شرقاوي عن نية هيئته البرلمانية التقدم بتعديلات على القانون داخل أروقة مجلس النواب، مُؤكدًا على استمرارهم في الدفاع عن مبدأ إعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة.

المستشار اسماعيل شرقاوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل حزب العدل بمجلس الشيوخ المواطن ليس مسؤول عن غلاء العقارات قانون الضريبة العقارية الجديد

