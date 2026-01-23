شعبة المحمول تقترح تطبيق خصم 25% للمغتربين على الهواتف المصنعة محليًا

أكد حمد النبراوي، عضو شعبة المحمول بالغرفة التجارية، دعمه لقرار فرض رسوم على الهواتف القادمة من الخارج، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار بضوابط يحمي حقوق المصريين العاملين بالخارج، الذين وصفهم بأنهم "جنود مصر في الخارج".

وقال النبراوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "أنا مع القرار ولكن بضوابط"، مشيرًا إلى أن المغتربين يجب معاملتهم بشكل خاص، متوقعًا أن يتم تعديل القرار لصالحهم في وقت قريب جدًا.

وعند سؤاله عن سبب تأييده للقرار، أوضح النبراوي أن القرار يهدف في الأساس لحماية الصناعة المحلية، مُشيرًا إلى وجود 6 مصانع في مصر تنتج 15 ماركة محمول عالمية.

وردًا على تساؤل أديب عن حرية المواطن في شراء الهاتف الذي يريده، خاصةً أن مصر لا تُصنع هواتف "آيفون"، قال النبراوي إن الغالبية العظمى من المغتربين لا يشترون "آيفون"، مُقترحًا فكرة تتمثل في منح المغترب خصماً يصل إلى 25% عند شرائه هاتفًا من الماركات التي تُجمع في مصر، وذلك مقابل إقامته.

وأكد النبراوي أن القرار لا يجب أن يكون "أصم"، وأنه يضع المغترب في اعتباره، مشيرًا المقترحات الحالية تهدف لإنهاء حالة الجدل وتوفير بدائل اقتصادية تضمن استقرار الأسعار وتدعم موارد الدولة من العملة الصعبة