رضا فرحات: آن الأوان لإصدار لائحة الإدارة المحلية

كتب : حسن مرسي

06:32 م 23/01/2026

اللواء الدكتور رضا فرحات

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية وخبير الإدارة المحلية، أن المحليات تمثل حائط الصد الأول أمام المحافظ، ونبض الشارع الحقيقي، والجهاز الرقابي الفعال الذي يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرًا إلى أن غيابها يؤثر سلبًا بشكل كبير على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لأنها تعد أحد أذرع السلطة التنفيذية وتحصن قرارات المحافظ.

وقال فرحات في لقاء على شاشة قناة "هي"، إن الوقت قد حان لفتح ملف الإدارة المحلية ومناقشته بجدية وعمق، و إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بشكل صحيح.

وأكد أن مجلس النواب الحالي يضم خبرات وقامات دستورية كبيرة، من بينها الدكتور صلاح فوزي، قادرة على إخراج القانون بصورة متكاملة دون الحاجة إلى تعديلات لاحقة.

تابع أن لا يوجد نظام انتخابي مثالي مطلقًا، وأن أي نظام يجب أن يتوافق عليه المجتمع، وإلا سيولد مشكلات وتناقضات، مشددًا على ضرورة دراسة اتجاهات التصويت وطبيعة الناخبين ومستوياتهم العمرية والاجتماعية لتقييم النظام وتطويره.

وأشار إلى أن نقص الوعي لدى المواطن يمثل خطرًا داخليًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن الإعلام المعادي يعتمد على التشكيك والمغالطات، وأن مواجهته تتطلب تفعيل دور الإعلام الوطني المستقل وزيادة البرامج الثقافية والاقتصادية التي تمد المواطن بالمعلومة الصحيحة وتعزز وعيه.

وأكد الدكتور رضا فرحات أن مواجهة القنوات المعادية تستلزم رفع مستوى الوعي المجتمعي، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.

