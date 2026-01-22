شهد سوق الأزبكية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الـ57 إقبالًا لافتًا من الزوار، باعتباره واحدًا من أبرز وأفضل صالات بيع الكتب داخل المعرض، لما يتميز به من أسعار زهيدة تجمع بين الأصالة والعراقة وتنوع الإصدارات القديمة والنادرة.

وخلال جولة داخل السوق، لفت انتباه الزوار أحد العارضين الذي يعرض للبيع أعدادًا من الصحف القديمة تعود إلى حقبة الملك فاروق، في مشهد نادر يعكس ثراء التراث الصحفي المصري، ويمنح الجمهور فرصة فريدة للاطلاع على صفحات من تاريخ مصر المعاصر.

كما أن هذه المعروضات النادرة تضيف طابعًا خاصًا لسوق الأزبكية، وتجعل منه مقصدًا لعشاق الكتب والتاريخ والصحافة القديمة، حيث يقبل البعض على شراء تلك الجرائد بدافع الاقتناء أو الحنين إلى الماضي.

ويواصل سوق الأزبكية حضوره المميز في كل دورة من دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب، محافظًا على مكانته كأحد أكثر الأجنحة جذبًا للجمهور الباحث عن المعرفة والتراث بأسعار في متناول الجميع.

