بالتعاون مع روسيا اليوم..ماسبيرو يستعد لإطلاق برنامج لفتح تواصل الجمهور مع رواد الفضاء

كتب : عمرو صالح

01:41 م 22/01/2026

ماسبيرو وروسيا اليوم

تستعد القناة الأولى بالتليفزيون المصري بالتعاون مع شبكة "روسيا اليوم"، لإطلاق حلقات من البرنامج التلفزيوني الشهير "الطريق إلى النجوم"، الذي يفتح نافذة مباشرة بين الجمهور ورواد محطة الفضاء الدولية.

ومن جهته وقال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن تعزيز الإعلام العلمي يأتي في مقدمة أهدافنا وجوهر رسالتنا.

وبحسب بيان الهيئة يتيح البرنامج للمشاهدين توجيه أسئلتهم مباشرة إلى الرواد خلال فترات وجودهم على متن محطة الفضاء الدولية ، حيث تتناول الأسئلة الجوانب العلمية المتعلقة بعلوم الفضاء واستكشاف الكون، إلى جانب الجوانب الإنسانية التي يعيشها الرواد في بيئة منعدمة الجاذبية بعيدا عن الأرض.

وأوضح البيان أن "الطريق إلى النجوم" يهدف إلى تعزيز الثقافة العلمية لدى الجمهور، وتقديم محتوى معرفي مبسط ومشوق، يقرب عالم الفضاء من المشاهد، ويعرض التجارب الحقيقية لرواد الفضاء، وطبيعة تدريبهم، وحياتهم اليومية على متن المحطة الدولية.

وأشار البيان إلى أن البرنامج يأتي في إطار تعاون إعلامي دولي يفتح آفاقا جديدة أمام المشاهد العربي، ويعمق التواصل المعرفي بين الثقافات، ويعيد الاهتمام بعلوم الفضاء كأحد مجالات المستقبل الواعدة.

ومن المقرر الإعلان قريبا عن موعد عرض البرنامج على شاشة القناة الأولى، وقناة "روسيا اليوم" بشكل متزامن والمنصات.

تواصل الجمهور مع رواد الفضاء ماسبيرو شبكة روسيا اليوم برنامج الطريق إلى النجوم القناة الأولى بالتليفزيون المصري

