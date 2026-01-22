تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

استاذ قانون: كلمة السيسي في "دافوس" ترويج ذكي للاستثمار

أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، أن منتدى "دافوس" يمثل المنصة الاقتصادية الأهم عالمياً، حيث تتشابك فيه رؤى كبار رجال الأعمال والمؤسسات المصرفية الدولية مع أحدث طفرات التكنولوجيا، مشدداً على أن نسخة هذا العام كشفت بوضوح كيف تحول الاقتصاد العالمي إلى ساحة للصراعات الجيوسياسية وحروب الأسلحة والمواد الخام

للتفاصيل .. اضغط هنا

عضو شعبة الذهب: عيار 21 قد يكسر حاجز الـ 7 آلاف جنيه

أكد علاء السنوسي، عضو شعبة الذهب، بأن وتيرة الارتفاعات المتسارعة التي شهدها المعدن الأصفر مؤخراً لن تظل في صعود مستمر دون فترات توقف، لافتاً إلى أن السوق بصدد الدخول في حالة من الاستقرار النسبي أو الانخفاض المحدود خلال المدى المنظور.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بالتعاون مع البنك المركزي.. التعليم العالي تطلق مبادرة لدعم المتفوقين

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تدشين مبادرة وطنية جديدة تحت مسمى "منحة علماء المستقبل"، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، بهدف توفير رعاية أكاديمية متكاملة للطلاب النابغين في مرحلة البكالوريوس وتمكينهم من الحصول على فرص تعليمية بمستويات عالمية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أحمد موسى: تلقيت اتصالات كثيرة غاضبة من قرار ضريبة "الموبايل"

اشد الإعلامي أحمد موسى بضرورة إيجاد صيغة متوازنة تحمي حقوق الدولة الضريبية وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المواطنين، خاصة المغتربين، وذلك في ظل حالة الجدل الواسعة التي أعقبت الأنباء المتعلقة بفرض رسوم أو ضرائب على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مساعد وزير الخارجية الأسبق: ترامب تعهد ببذل أقصى جهد لحل أزمة سد إثيوبيا

وصف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب بالغة الأهمية، موضحاً أنها تركزت على ملفين استراتيجيين هما القضية الفلسطينية ومسار التهدئة في غزة، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بملف السد الإثيوبي.

للتفاصيل .. اضغط هنا