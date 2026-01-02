أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن برنامج دولة التلاوة يمثل خطوة مباركة جاءت في توقيتها المناسب، لما يحمله البرنامج من رسالة سامية تهدف إلى إحياء التراث القرآني وإعادة الاعتبار للمدرسة المصرية العريقة في تلاوة القرآن الكريم.

ورحب المفتي، خلال مشاركته كعضو بلجنة تحكيم البرنامج، بالحضور معربًا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث القرآني المهم، الذي يعكس اهتمام الدولة والمؤسسات الدينية بدعم القرآن الكريم وأهله.

وأشار الدكتور نظير عياد، إلى أن البرنامج يسلط الضوء على أمجاد دولة التلاوة، التي كانت ولا تزال منارة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، مؤكدًا أن المسابقة تعكس الريادة المصرية في حفظ القرآن وتلاوته وأدائه.

وأضاف مفتي الجمهورية، أن هذه المبادرة تأتي تأكيدًا عمليًا للمقولة الشهيرة للإمام الراحل محمد متولي الشعراوي: "القرآن نزل في مكة، وقرئ في مصر"، بما يعكس المكانة التاريخية والروحية لمصر في خدمة كتاب الله ونشر علومه وفنونه.

وأكد المفتي، في ختام تصريحاته على أهمية استمرار مثل هذه البرامج، التي تسهم في اكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، وتعزيز الوعي بقيمة التلاوة الصحيحة، وترسيخ الهوية القرآنية الأصيلة لدى الأجيال الجديدة.

