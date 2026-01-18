كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي اليوم، عن إيقاف وإلغاء خدمة بيع تذاكر القطارات عبر شركة "فوري" وجميع وكلائها، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الركاب وضمان حوكمة منظومة البيع الإلكتروني.

أوضحت الهيئة أن هذا القرار جاء بعد رصد قيام بعض وكلاء شركة "فوري" باستغلال خاصية "إعادة الطباعة" لإصدار تذاكر السفر لمرات متعددة وبيعها للجمهور بالمخالفة للقانون وتعليمات البيع الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتوقيع الغرامات علي شركة فوري لعدم قيامها بالالتزام بتطبيق اجراء الرقابة والحوكمة واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لإيقاف خاصية اعادة طباعة تذاكر السفر بالقطارات .

وتابعت: حيث تم ضبط العديد من وكلاء البيع التابعين لشركة فوري لقيامهم بالتحايل واستخراج عدد من التذاكر بالمخالفة لشروط التعاقد وقد تم تحويلهم لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم وقررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لالغاء وايقاف خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكيل البيع (شركة فوري) ووكلاءها اعتباراً من اليوم الاحد الموافق 18/1/2026 .

وأكدت الهيئة علي استمرار خدمة بيع تذاكر القطارات عن طريق وكلاء البيع الاخرين الملتزمين بتعليمات وشروط التعاقد مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي (خالص – الأهلي ممكن - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول – مصاري – أموال – موجه – اسمارت باي - وقتي ) .

وذلك بالإضافة إلى منافذ البيع المتوفرة لحجز التذاكر بعدة طرق وهي :

شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة علي مدار 24 ساعة – مكاتب المدينة بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية - الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة – تطبيق الهاتف المحمول - حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى - ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

وأكدت الهيئة على أنها لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب وذلك في ظل الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنوياً وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة في مستوي الخدمة المقدمة.