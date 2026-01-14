تواصل وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثاني من الدورة التدريبية الخاصة بـ«كيفية مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق»، والتي تُعقد بالمركز الرئيس للتدريب بمسجد النور بالعباسية، ضمن خطة تدريبية متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزية مؤسسات الوزارة لمواجهة مختلف التحديات، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، وبمشاركة الإدارة العامة للأمن.

وتنظم الدورة، بحسب بيان وزارة الأوقاف، الأربعاء، الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، باعتبارها الدورة الثانية ضمن سلسلة تدريبية تضم (12) دورة مقررة خلال العام الحالي، بمشاركة عدد كبير من العاملين بالمديريات الإقليمية وإداراتها الفرعية، والعاملين بالمساجد، وتهدف إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة للتعامل الاحترافي مع الأزمات والكوارث، واتخاذ التدابير الوقائية قبل حدوثها، والحد من آثارها حال وقوعها، بما يضمن سلامة الأفراد والمنشآت واستمرارية العمل بكفاءة.

وشهدت فعاليات اليوم عددًا من المحاضرات المتخصصة؛ حيث قدّم اللواء هشام السيد، الخبير الأمني في الحماية المدنية، محاضرة بعنوان «الدفاع المدني والحماية المدنية»، تناول خلالها التعريف بالحريق وأنواعه، ونظرية الاشتعال والإطفاء، والمواد القابلة للاشتعال، وأخطار الحرائق البشرية والاقتصادية، وعوامل الأمان ووسائل السلامة بالمباني، والأخطاء الشائعة عند مكافحة الحريق، وأنواع الطفايات المناسبة لكل نوع من الحرائق.

وألقى اللواء عبد الرحمن خالد، مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام وزارة الأوقاف، محاضرة حول مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وأهميتها في حماية العاملين والمنشآت، مؤكدًا دورها في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتقليل الحوادث والإصابات، وتحسين جودة الحياة، وانعكاس ذلك إيجابًا على المجتمع، إلى جانب تناوله مفهوم الأمن وأثره في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعميق الانتماء للوطن.

وتناول عبد الواحد الرزيقي، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، محاضرة حول كيفية إدارة الأزمات والتعامل معها، موضحًا الفرق بين الأزمة والكارثة، ومراحل إدارة الأزمات، وآليات التحليل وتقدير الموقف، ورسم السيناريوهات، وإعداد الخطط والبرامج، وحشد الإمكانات، ودور الإعلام في مواجهة الأزمات، واختتم محاضرته بحلقة نقاشية والإجابة عن أسئلة المتدربين.

واختُتمت الفعاليات بمحاضرة للدكتور محمد نصار، مدير عام الإدارة العامة للمساجد بديوان عام الوزارة، بعنوان «حق الطريق»، تناول فيها البعد الشرعي لحق الطريق وارتباطه بمقاصد الشريعة، وعلى رأسها حفظ النفس والمال، مؤكدًا أهمية الالتزام بآداب الطريق وتعاليم المرور، وبيان خطورة السلوكيات المخالفة التي تمثل خروجًا على القيم الدينية قبل مخالفة القانون.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالأداء المؤسسي، وبناء كوادر واعية ومُدرَّبة قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة بجميع قطاعاتها.

