إعلان

"الأوقاف" تواصل فعاليات دورة مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق وحق الطريق بمسجد النور

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:37 م 14/01/2026

وزارة الأوقاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل وزارة الأوقاف فعاليات الأسبوع الثاني من الدورة التدريبية الخاصة بـ«كيفية مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق والأمن الإداري وحق الطريق»، والتي تُعقد بالمركز الرئيس للتدريب بمسجد النور بالعباسية، ضمن خطة تدريبية متكاملة تستهدف رفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزية مؤسسات الوزارة لمواجهة مختلف التحديات، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب، وبمشاركة الإدارة العامة للأمن.

وتنظم الدورة، بحسب بيان وزارة الأوقاف، الأربعاء، الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، باعتبارها الدورة الثانية ضمن سلسلة تدريبية تضم (12) دورة مقررة خلال العام الحالي، بمشاركة عدد كبير من العاملين بالمديريات الإقليمية وإداراتها الفرعية، والعاملين بالمساجد، وتهدف إلى إكساب المتدربين المعارف والمهارات اللازمة للتعامل الاحترافي مع الأزمات والكوارث، واتخاذ التدابير الوقائية قبل حدوثها، والحد من آثارها حال وقوعها، بما يضمن سلامة الأفراد والمنشآت واستمرارية العمل بكفاءة.

وشهدت فعاليات اليوم عددًا من المحاضرات المتخصصة؛ حيث قدّم اللواء هشام السيد، الخبير الأمني في الحماية المدنية، محاضرة بعنوان «الدفاع المدني والحماية المدنية»، تناول خلالها التعريف بالحريق وأنواعه، ونظرية الاشتعال والإطفاء، والمواد القابلة للاشتعال، وأخطار الحرائق البشرية والاقتصادية، وعوامل الأمان ووسائل السلامة بالمباني، والأخطاء الشائعة عند مكافحة الحريق، وأنواع الطفايات المناسبة لكل نوع من الحرائق.

وألقى اللواء عبد الرحمن خالد، مدير عام الإدارة العامة للأمن بديوان عام وزارة الأوقاف، محاضرة حول مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وأهميتها في حماية العاملين والمنشآت، مؤكدًا دورها في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتقليل الحوادث والإصابات، وتحسين جودة الحياة، وانعكاس ذلك إيجابًا على المجتمع، إلى جانب تناوله مفهوم الأمن وأثره في تحقيق الاستقرار والتنمية، وتعميق الانتماء للوطن.

وتناول عبد الواحد الرزيقي، مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، محاضرة حول كيفية إدارة الأزمات والتعامل معها، موضحًا الفرق بين الأزمة والكارثة، ومراحل إدارة الأزمات، وآليات التحليل وتقدير الموقف، ورسم السيناريوهات، وإعداد الخطط والبرامج، وحشد الإمكانات، ودور الإعلام في مواجهة الأزمات، واختتم محاضرته بحلقة نقاشية والإجابة عن أسئلة المتدربين.

واختُتمت الفعاليات بمحاضرة للدكتور محمد نصار، مدير عام الإدارة العامة للمساجد بديوان عام الوزارة، بعنوان «حق الطريق»، تناول فيها البعد الشرعي لحق الطريق وارتباطه بمقاصد الشريعة، وعلى رأسها حفظ النفس والمال، مؤكدًا أهمية الالتزام بآداب الطريق وتعاليم المرور، وبيان خطورة السلوكيات المخالفة التي تمثل خروجًا على القيم الدينية قبل مخالفة القانون.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على الارتقاء بالأداء المؤسسي، وبناء كوادر واعية ومُدرَّبة قادرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الطوارئ، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة بجميع قطاعاتها.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الأوقاف دورة مواجهة الأزمات والتصدي للحرائق مسجد النور بالعباسية لإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
حوادث وقضايا

مصدر أمني ينفي وفاة أحد قيادات الإخوان داخل السجون ويؤكد تلقيهم الرعاية
لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا
أخبار مصر

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور