وزير الشؤون النيابية يشهد احتفال السفارة الصينية باليوم الوطني للصين

كتب- نشأت علي:

شهد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، احتفال السفارة الصينية في القاهرة باليوم الوطني للصين، اليوم الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء، ونخبة من الشخصيات النيابية والعامة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن حضوره اليوم الوطني للصين، يأتي في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، التي بنيت عبر التاريخ على العادات والتقاليد المتشابهة والاحترام المتبادل، واحترام سياسات الدول، وعدم التدخل في شؤونها، فضلًا عن علاقات اقتصادية ممتدة وكبيرة، وتقارب كامل بين الشعبين، المصري والصيني، غير أنها شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة شراكة استراتيجية غير مسبوقة سواء على المستوى الاقتصادي أو الثقافي أو التعليم والثقافة والسياحة وغيرها.

وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى شراكة استراتيجية شاملة تم تدشينها بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين في ديسمبر 2014، حيث وقع مع الرئيس الصيني على وثيقة الشراكة التي تتضمن التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري، والدفع بالعلاقات إلى آفاق جديدة حتى أصبحت الصين أحد أهم شركاء مصر على المستوى الاقتصادي، إلى جانب التنسيق السياسي في المحافل الدولي.

وتحتفل الصين بالعيد الوطني الصيني في الأول من أكتوبر من كل عام. وتحتفل الصين بالعيد الوطني في اليوم الأول من شهر أكتوبر لكل عام، ويُخلّد هذا الاحتفال ذكرى تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر عام ١٩٤٩، وفي ذلك اليوم، أُقيم احتفال رسمي بالنصر في ميدان تيان آن من، حيث رفع ماو تسي تونغ أول علم وطني شيوعي للصين.