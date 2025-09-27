حالة الطقس غدًا.. 5 ظواهر جوية تؤثر على المحافظات المصرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، ودرجات الحرارة، غدًا الأحد على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان السبت، إنه يسود غدًا الأحد 28 سبتمبر 2025، طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر وفي فترات الليل حار نهارًا على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة العظمى على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 31-32.

- السواحل الشمالية: 29-30.

- شمال الصعيد: 34-35.

- جنوب الصعيد: 37-38.

كما توجد شبورة مائية من (8:4 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوجد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

بجانب ذلك، تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، إلى جانب اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من (50:30) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2.5:1.5) متر.

