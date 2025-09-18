محمود سعد: خالتي بتشوف أحمد موسى.. وشعبية عمرو أديب "مش من فراغ"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الإعلامي محمد سعد، إن شعبية الإعلامي عمرو أديب ليست من فراغ.

وأضاف محمود سعد خلال استضافته في برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت): عمرو أديب أخي وصديقي الصغير في السن والكبير في القيمة، وعمرو جالنا صباح الخير وهو لسه يعني وحكى اللي بيني وبينه، لأنه أبوهم كان صديقي، الله يرحمه، وعمرو أديب عنده كاريزما وعنده حضور وعنده كل الحاجات اللي تؤهله يبقى مذيع كبير، يعني مش مجاملة، والشعبية اللي واخدها عمرو أديب دي مش من فراغ.

وأوضح سعد: عمرو رقم واسم ومهم في الإعلام العربي واللي يشوف غير كده يبقى نظره ضعيف.

وردًا على سؤال حول مدى مشاهدته لأحمد موسى، قال "سعد": "ما بشوفش حد مع كل التقدير للأستاذ أحمد موسى، مراتي بتتفرج عليه، وعمري ما سألتها عن رأيها إيه، وبنتي ما تشوفش الحاجات دي كلها ولا بتشوف أحمد موسى، خالتي ليلى بتتفرج على أحمد موسى، كل يوم تقعد تتفرج عليه".

وحول وجود فرق بين مشاهدة شخص وبين تصديقه من عدمه، قال محمود سعد: "طبعًا، وما بيحبوش كمان بيشوفه، شفنا ده كثير في التليفزيونات وكان في مذيعين يعني الدنيا كلها ضدهم وبيشتغلوا وفي ناس بتتفرج عليهم".

وتابع الإعلامي محمود سعد: "دي كانت قضية كبيرة جدًا في الثمانينات والتسعينات، وكانت الست نادية الجندي ربنا يديها الصحة وهي وعادل إمام، عادل إمام بيجيب أعلى إيرادات وهي الوحيدة اللي بتنافسه وبتحاول تمسك فيه، لكن كان رأينا غير كده، أنه لأ لأ ما يستقيمش فاللي حصل أن أفلام عادل إمام عايشة، والأفلام التانية معرفش راحت فين.

وتابع: بس يعني عمومًا، المسألة مش مسألة إقبال دلوقتي واللي بيعيش هو اللي يتصدق والناس في الشارع بتحكم حكم قاسي والحاجة اللي بتريحني، إن الواحد ماشي في الشارع مثلًا مواطن عادي ييجي جنبك يقولك كلمتين حلوين هو ده اللي يخليك تستمر".

واختتم قائلًا: "كان عبد الوهاب بيقول كده، أنا ما صاحبش حد يقولي أنت وحش، أنا صاحب الناس اللي تقعد تقولي أنت عظيم وأنت جميل وأنت تحفة وأنت ما حصلتش.. أنا صاحب اللي يقولي أنت مش كويس ليه؟ مش عايزه ده خالص، كان عبد الوهاب كده، أنا مش كده".

