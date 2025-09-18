كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت قناة النهار، عن البرومو الرسمي لبرنامج الإعلامية لميس الحديدي الجديد "الصورة"، المنتظر عرضه قريبًا عبر شاشتها.

وقالت لميس الحديد، في البرومو: "أنا مبخافش، 38 سنة ما بين الصحافة والإعلام مكنش طريق كله مفروش بالورد أو الشوك".

وأضاف الإعلامية: "بيقولوا عليّ صعبة ساخرة عندي لغة جسدية، لا يجب أن يشعر الضيف بأننا أصدقاء، وإاحنا مش دكاترة نفسيين، إحنا صحفيين نحقق ما يقوله الضيف ولا نقبل كل اللي يقوله".

وتابعت لميس: "أنا غير حيادية على الإطلاق، قوة الإشاعة أكبر من قوة الحقيقة، بتدخل في كل التفاصيل، خلف الشاشة أنا ست عادية جدًا كتير دموعي قريبة، وأنا صغيرة اسم لميس كان صعب جدًا، بخاف من المرض، وكان عندي تجربة قاسية جدًا، ولدي انحيازاتي وأعلن عنها دائمًا، أنا منحازة لمهنتي وللحريات ولوطني ولبلدي وللقضية الفلسطينية وطبعًا الأهلي".

وواصل "الحديدي": "حواراتي مع كتير من الرؤساء والمثقفين والمسؤولين والرياضيين والفنانيين، علمتني أن احترام الضيف للمحاور وأحيانًا قلقه من أسئلته هو ده اللي بيخلي الحوار حقيقي، إنك تعجب كل الناس وترضي كل الناس، مستحيل، وأن تكون امرأة وسط مهنة أصبح يسيطر عليها الرجال ليس سهلًا".

وقالت: "أنا بنت أبويا، وسر بقائي هو الإصرار، ولا أعد بتقديم كل الحقيقة فهذا وعد صعب، وكل ما أقدر أن أعد به، أن أجتهد لتقديم كل ما أقدر عليه من الحقيقة، بخاف إني أخاف، الصورة لها تفاصيل، والصورة لها ملامح، والصورة ليست كما تبدو، وأتمنى نقدم صورة فيها ملامح حقيقية ودا اللي يهمني".

