''القومي للمرأة'' يستقبل وفد زوجات الظباط الأفارقة

كتبت- نور العمروسي:

استقبل المجلس القومي للمرأة وفد من زوجات الظباط الأفارقة لبحث سبل التعاون بين الجانبين بحضور المستشارة الدكتورة ماريان قلدس عضوة المجلس والسفيرة نجلاء الحسيني والنائبة رانيا صدقي عضوتى لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس والدكتورة داليا انور أستاذ العمليات النفسية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

وافتتحت اللقاء المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، وقامت بالتعريف بالمجلس وتشكيله واختصاصاته ودور لجانه وفروعه بالمحافظات، مشيرة إلي جهوده في ملف تمكين المرأة في جميع المجالات، كما أشارت إلى مكتسبات المرأة المصرية في قانون العمل الجديد.

وأشارت النائبة رانيا صدقي إلى التعاون بين المجلس وهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية ولاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى الجهود المشتركة لمكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعبرت السفيرة نجلاء الحسيني، عن سعادتها بهذه الزيارة لتعزيز روابط التضامن بين النساء في البلدين والتعرف على برامج وأنشطة المجلس

تضمن اللقاء عرض جهود المجلس في توفير برامج تدريبية علي الحرف اليدوية والشمول المالي وكيفية التعامل مع البنوك الي جانب توفير قاعدة بيانات لرائدات الأعمال علاوة على التعريف بدور مكتب شكاوى المرأة في تلقي شكاوى السيدات وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني لهن بالإضافة إلى التعريف ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

كما تضمن اللقاء عرض جهود المجلس في مشروع "تحويشة"، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، وأشاد الوفد بتجربة المجلس في تمكين المرأة وعبروا عن تطلعهم للاستفادة من برامج المجلس، وفي ختام الزيارة تفقد الوفد المعرض المقام على هامش الزيارة وأشادوا بجودة منتجات السيدات المصرية من مختلف محافظات الجمهورية والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية.