ما حكم الصلاة خلف إمام ألدغ؟.. أمين الفتوى يجيب

كتبت- داليا الظنيني:

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم الصلاة خلف إمام ألدغ في حرف الراء، موضحًا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الإمام أبا حنيفة يرى بطلان الصلاة خلف الإمام الذي يغير المعنى بسبب اللثغة، بينما يرى آخرون أن الصلاة صحيحة مع كراهة إمامته، خاصة إذا كان خطؤه لا يغيّر معنى الفاتحة تغييرا يخلّ بصحتها.

وأضاف أن المذهب الشافعي يشدد على سلامة حروف الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، ومن ثمّ يجب أداؤها على الوجه الصحيح قدر الاستطاعة، ومن لا يحسنها يُنصح بتصحيح قراءته أو الصلاة خلف من هو أحسن قراءة.

وأشار إلى أن اتفاق الفقهاء قائم على أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ والأحسن أداءً، ومن باب أولى أن تكون الحروف صحيحة لتطمئن قلوب المصلين خلفه.

وأوضح بأن الصلاة خلف الإمام الألدغ صحيحة عند جمهور الفقهاء ما دام لا يغيّر المعنى تغييرا جوهريا، لكن يُستحب أن يُقدَّم للإمامة من يتقن القراءة أكثر، خاصة إذا كان جماعة المسجد غير مرتاحين لقراءته.