اليوم.. الأوبرا تقدم أشهر أعمال بليغ حمدي بمعهد الموسيقى العربية

كتب- محمد شاكر:

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلا لفرقة "أعز الناس" للإنشاد الصوفي، بقيادة المايسترو الدكتور هشام نبوي، ويحمل عنوان "بليغ النغم" بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يشتمل البرنامج على باقة مختارة من أشهر المؤلفات، مثل "أعز الناس"، "على حسب وداد قلبي"، "عدى عليا وسلم"، "مغرم صبابا"، "آه لو قبلتك من زمن"، "أشكي لمين"، "طبطب الهوى علينا"، "الطير المسافر"، "على رمش عيونها"، "عشان بحبك أنا"، "مدلي بليغ النغم"، "على قد ما حبينا"، "مدلي قولوا لعين الشمس"، "خلاص مسافر"، بالإضافة إلى عدد من الألحان التي ضمتها مسرحية "ريا وسكينة".

يؤدي هذه اللوحات الفنية نخبة من الفنانين منهم أشرف حسن، ياسمين بركات، أحمد مجدي، آيات الصالح، سمير صبري، أحمد شعراوي، حنان مقبل، ميار أحمد، محمد خليل، نيروز محمود، هناء عادل واصف، تامر سعيد، دعاء عبد المقصود، إسراء عصام، عزة أسامة، وعمرو عادل، إلى جانب فقرة خاصة لعازف البيانو إيهاب عز الدين، حيث يؤدون ألحان مثل "كل شي راح وانقضى"، "تخونوه"، "ألف ليلة وليلة"، "هوا يا هوا"، "مداح القمر"، و"فات الميعاد".

يذكر أن الموسيقار بليغ حمدي ولد عام 1931، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، ارتبط اسمه بأعمال مع عدد كبير من نجوم الطرب، حيث اشتهر عام 1957 بأول ألحانه لعبد الحليم حافظ "تخونوه"، تميزت ألحانه بالبساطة والسهولة، وحظي بلقب "ملك الموسيقى" و"لحن الشجن". توفي الموسيقار في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عاما، تاركا إرثا فنيا ضخما من الألحان المتنوعة التي أثرت الساحة الموسيقية العربية بين الرومانسية والوطنية وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية.