مدبولي يكشف موعد بدء المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" ستنطلق خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على مشروعات الصرف الصحي في القرى المستهدفة.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "نسعى إلى إدخال منظومة الصرف الصحي إلى القرى، بالإضافة إلى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الأخرى في إطار المرحلة الثانية من حياة كريمة".

وأضاف رئيس الوزراء: "بعد الانتهاء من إنشاء شبكات الصرف الصحي والمياه في القرى، سيتم البدء في تنفيذ الخدمات الأخرى لتطوير القرى بشكل شامل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين".

وأشار مدبولي إلى أن المرحلة الثانية من حياة كريمة تهدف إلى استكمال البنية التحتية الأساسية وتوسيع نطاق المشروعات التنموية التي بدأت في المرحلة الأولى، لضمان وصول الخدمات لجميع القرى المستهدفة.

