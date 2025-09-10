مدبولي: وحدات بديلة للمقيمين بالعقارات الآيلة للسقوط

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن الذي يقيم في العقارات الآيلة للسقوط يشعر بتخوف من مغادرة العقار وعدم العودة إليه مرة أخرى.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، أنه يجب توفير بديل سكني متاح للمواطنين أو تعويض مادي، لضمان وجود بديل آمن فورياً للعقار المهدد بالسقوط.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "نستهدف وضع برنامج شامل للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، يتضمن توفير البدائل للمواطنين والعمل بسرعة على إعادة تأهيل الوحدات وحصر ما تبقى من تلك العقارات".

