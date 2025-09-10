إعلان

مدبولي: وحدات بديلة للمقيمين بالعقارات الآيلة للسقوط

08:23 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المواطن الذي يقيم في العقارات الآيلة للسقوط يشعر بتخوف من مغادرة العقار وعدم العودة إليه مرة أخرى.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، أنه يجب توفير بديل سكني متاح للمواطنين أو تعويض مادي، لضمان وجود بديل آمن فورياً للعقار المهدد بالسقوط.

وتابع رئيس الوزراء قائلاً: "نستهدف وضع برنامج شامل للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، يتضمن توفير البدائل للمواطنين والعمل بسرعة على إعادة تأهيل الوحدات وحصر ما تبقى من تلك العقارات".

اقرأ أيضًا:

السيسي وأمير الكويت يدينان هجوم إسرائيل على قطر

16 قرارًا جديدًا للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

4 فئات جار حذفها من بطاقات التموين -تفاصيل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال مؤتمر صحفي االعقارات الآيلة للسقوط وحدات بديلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - مدبولي يحسم الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء
بنك التعمير والإسكان: بدء حجز شقق جنة وسكن مصر غدًا