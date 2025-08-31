إعلان

رئيس الوزراء يشارك في حفل العشاء الرسمي بقمة منظمة شنغهاي للتعاون

03:41 م الأحد 31 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد سامي:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في حفل عشاء رسمي أقامه الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في مستهل فعاليات "قمة منظمة شنغهاي للتعاون بلس"، التي تُعقد خلال يومي ٣١ أغسطس والأول من سبتمبر ٢٠٢٥ بمدينة تيانجين الصينية.

وألقى الرئيس الصيني في بداية حفل العشاء الرسمي، الذي يُعقد على شرف القادة ورؤساء الدول والحكومات، كلمة أكد فيها على التحديات التي تواجه النظام الدولي الحالي، وما يمكن أن تلعبه منظمة شنغهاي للتعاون من دور إيجابي للتعامل مع تلك التحديات. كما تم التقاط صورة تذكارية للقادة ورؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة.

ومن المنتظر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي؛ كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم غدٍ الاثنين الأول من سبتمبر ٢٠٢٥ خلال الجلسة الرسمية لقمة شنغهاي للتعاون بلس.

