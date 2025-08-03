رواتب تصل إلى 350 دينارًا.. فرص عمل جديدة في الأردن

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، عن توفير 7 فرص عمل جديدة للشباب المصري، للعمل في 3 شركات أردنية متخصصة في مجالات الصناعات الغذائية وصناعة الأثاث المكتبي والمطابخ، برواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا، مع بعض الامتيازات التي قد تصل بالراتب إلى 550 دينارًا في بعض التخصصات.

تخصصات فرص العمل الجديدة في الأردن

وأوضح الوزير أن هذه الفرص تشمل:

عدد 3 وظائف لعامل صناعة الأجبان الزوربيلا والمطبوخة، براتب يتراوح بين 290 و295 دينارًا أردنيًا.

عدد 3 وظائف لعامل صناعة المواسير الأسمنتية والمنتجات الأسمنتية، براتب يتراوح بين 290 و350 دينارًا أردنيًا.

وظيفة واحدة لنجار أثاث بخبرة لا تقل عن 6 سنوات في صناعة الأثاث الخشبي والأبواب والمطابخ، براتب يتراوح بين 290 و300 دينار أردني.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص تأتي استكمالًا للاتفاق المبرم بين وزيري العمل في مصر والأردن لتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين، بما يسهم في تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية وتضييق الخناق على ظاهرة السمسرة.

وأضافت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة تشمل مزايا اجتماعية وصحية، داعية الشباب الراغبين في التقديم إلى التسجيل بدءًا من اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، ولمدة 5 أيام، عبر الرابط التالي، من هنا.

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