زيادة أسعار تذاكر بعض الخدمات بالمتحف القومي للحضارة - مستند

01:09 م الجمعة 29 أغسطس 2025

المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال جلسته الخامسة والعشرين، اعتمد قرارًا بشأن زيادة أسعار التذاكر والخدمات المقدمة داخل المتحف، وذلك وفق ما ورد إلى الغرفة من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

تفاصيل الأسعار الجديدة

الفتح الخاص لقاعة العرض المركزية بعد مواعيد العمل الرسمية: 50 ألف جنيه لـ 50 فردًا، وفي حالة زيادة العدد عن 50 فردًا يتم مضاعفة السعر.

تذكرة دخول الأتوبيس: 100 جنيه بدلًا من 70 جنيهًا.

سماعات الشرح داخل قاعة العرض المركزية وقاعة النسيج: 50 جنيهًا بدلًا من 40 جنيهًا.

سماعات الشرح داخل قاعة المومياوات الملكية للأجانب: 150 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه.


وكالات السفر والسياحة المتحف القومي للحضارة المصرية أسعار التذاكر والخدمات بالمتحف القومي للحضارة
