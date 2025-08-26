11 حالة تؤدي إلى استبدال العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

كتب- محمد صلاح:

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدة ضوابط وشروط للحالات التي تستوجب استبدال العداد التقليدي القديم وتركيب آخر جديد مسبوق الدفع.

وتضمنت الضوابط والشروط ما يلي:

- الحصول على الكهرباء بطرق غير مشروعة؛ مثل التوصيل المباشر خارج العداد.

- إمداد أطراف أخرى بالكهرباء من العداد نفسه دون تعاقد رسمي.

- استخدام التيار في وحدات أو أنشطة غير متفق عليها بالعقد.

- التلاعب بالأختام الرسمية على العدادات أو أجهزة القياس.

- التسبب عمدًا في خلل تقني كإسقاط أو عكس محول التيار.

- تجاوز الأحمال المتعاقد عليها دون ترخيص مسبق.

- منع موظفي شركة الكهرباء من أداء مهام التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح.

- عدم التمكن من قراءة العداد لدورتين متتاليتين لأسباب متعلقة بالمستهلك.

- إزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتوصيل الخدمة.

- رغبة العميل في إنهاء تعاقده بشكل رسمي مع الشركة.

- تأخر العميل في سداد المستحقات لأكثر من 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

وفي كل هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراء فوري بإزالة العداد القديم وتركيب عداد مسبوق الدفع، دون استثناء لأية حالة.