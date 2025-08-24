خالد أبوالليل قائما بأعمال رئيس هيئة الكتاب

كتب- محمد شاكر:

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قرارا بتكليف الدكتور خالد أبو الليل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بتسيير أعمال رئاسة الهيئة، بحسب مصادر مطلعة داخل وزارة الثقافة.

وذلك خلفًا للدكتور أحمد بهي الدين العساسي الذي تقدم باستقالته خلال الأيام الماضية، معتذرًا عن الاستمرار في مهام منصبه، مبررًا ذلك برغبته في التفرغ للعمل الأكاديمي والبحث العلمي.

والدكتور خالد عبد الحليم محمد أبو الليل، أستاذ اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب، جامعة القاهرة، حصل على الليسانس في الآداب من قسم اللغة العربية بآداب القاهرة بتقدير عام "جيد جدًا مع مرتبة الشرف"، وعُيِّن معيدًا بقسم اللغة العربية وآدابها في ديسمبر 1999، نال درجة الماجستير من القسم ذاته بتقدير ممتاز، عن رسالته المعنونة: "الحكاية الشعبية: دراسة ميدانية في محافظة الفيوم". عام 2003، ثم حصل على درجة الدكتوراة عن رسالته “السيرة الهلالية في محافظة قنا: دراسة للراوي والرواية” عام 2008. حصل على درجة أستاذ مساعد في الأدب الشعبي عام 2013، ثم نال درجة الأستاذية عام 2018.

كما حصل على العديد من الجوائز، منها: جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 2017، وجائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي في العلوم الاجتماعية عام 2020، وجائزة جامعة القاهرة للنشر الدولي عامي 2013 و2019، وجائزة اتحاد الكُتّاب في النقد الأدبي عام 2022، إلى جانب جوائز مصرية وعربية أخرى.

شارك في عدد من المشروعات العلمية المهمة، منها "مشروع جمع روايات السيرة الهلالية في مصر"، حيث ترأّس فريق العمل في محافظة قنا ضمن مشروع تشرف عليه "الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية"، بتمويل من منظمة اليونيسكو خلال الفترة من 2004 إلى 2006. كما شارك في مشروع "التاريخ الشفاهي لمصر في فترة الحكم الناصري" بدعم من مؤسسة فورد، ضمن برنامج دعم البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، بدءًا من عام 2010. وقد صدر عن هذا المشروع كتاب عن الهيئة المصرية العامة للكتاب بعنوان: "التاريخ الشعبي لمصر في فترة الحكم الناصري: رؤية جديدة من وجهة نظر المهمشين" عام 2015.

إلى جانب ذلك، شارك في "مشروع المسح الاجتماعي" في مصر خلال الفترة من 1980 إلى 2010، الذي يشرف عليه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضمن لجنة الفنون والآداب، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة، وأصدر نحو 15 عنوانًا في مجال تخصصه، إلى جانب عشرات المقالات والأبحاث العلمية المنشورة في مصر والعالم.

كما سبق له أن أسس وترأس تحرير "سلسلة الثقافة الشعبية" بالهيئة المصرية العامة للكتاب، "مركز دراسات التراث الشعبي، بجامعة القاهرة، والذي عُين مديرًا لهد كما تولى منصب وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، بجامعة القاهرة.