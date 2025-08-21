إعلان

وزير العمل يحيل مفتشين للنيابة بتهمة الرشوة ويوقفهما عن العمل 3 أشهر

01:49 م الخميس 21 أغسطس 2025

وزير العمل محمد جبران

كتب- محمد أبوبكر:

قرر محمد جبران وزير العمل، إحالة مفتشي عمل للنيابة العامة وإيقافهما عن العمل لمدة 3 أشهر لحين انتهاء التحقيقات، بعد اتهامهما بتقاضي رشوة من إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج.

وأكد الوزير، أن الوزارة لا تتستر على أي فساد، وأن المخالفين لا مكان لهم بالجهاز الإداري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواجهة أي تجاوزات بكل حزم وضمان نزاهة العاملين وحماية حقوق المواطنين.

محمد جبران وزير العمل احالة مفتشين للنيابة الرشوة
