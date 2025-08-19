بعد لدغ طالبة قنا.. برلماني: طهروا المدارس من الزواحف والعقارب

كتب- نشأت علي:

تقدَّم اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس الوزراء، ووزيرَي التربية والتعليم والتنمية المحلية، بشأن حادث تعرض طالبة أثناء الامتحان للدغة عقرب.

وقال الشعيني: إن شكاوى أولياء الأمور في المناطق الريفية بصفة عامة، وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة، تكررت بسبب ضعف إجراءات السلامة والصحة داخل المدارس؛ خصوصًا في المراكز التي تقع على أطراف الصحراء وتنتشر بها الزواحف والحشرات السامة.

وأشار النائب إلى أن هناك طالبة بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس مركز نقادة -محافظة قنا- تعرضت للدغة عقرب أثناء أداء امتحان الدور الثاني، ليؤكد ذلك الحادث الخطير الذي أثار الذعر والفزع الشديدَين داخل لجنة الامتحانات في صفوف الطلاب والمعلمين، أن هناك قصورًا واضحًا في تطبيق معايير الأمان، وهو ما كاد يتسبب في كارثة لولا سرعة استجابة الإسعاف والمستشفى المحلي.

وتساءل الشعيني: ما الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المقصرين في تطبيق معايير السلامة داخل المدارس؟ وهل توجد خطة دورية للتطهير ومكافحة الزواحف والحشرات السامة في مدارس المناطق الريفية والصحراوية؛ خصوصًا مع قرب بداية العام الدراسي الجديد؟ وما دور وزارة التنمية المحلية والوحدات المحلية في التنسيق مع الجهات الصحية والبيئية؛ لضمان بيئة آمنة للطلاب داخل المنشآت التعليمية؟ وما الإجراءات المستقبلية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان عدم تحول قلق الامتحانات إلى خطر يهدد حياة الطلاب؟