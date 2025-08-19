كتب- محمد أبو بكر:

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، صدور قرار بنقل أحد المسئولين بحي الهرم وعدد من الموظفين إلى مواقع عمل أخرى.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قرار النقل جاء بعد رصد مخالفات تتعلق بأبراج سكنية غير قانونية بمنطقة الليبيني هرم، خلف مصنع "البيبسي" وبجوار المجزر الآلي.

كان كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن أسباب انتشار مخالفات البناء في حي الهرم، مشيرًا إلى أن حجم الحي الكبير وكثافته السكانية المرتفعة يمثلان تحديًا أمام السيطرة على هذه الظاهرة.

وقال المصدر: "إحنا عندنا مشكلة إن حي الهرم كبير جدًا جدًا جدًا، ومخالفات البناء في مصر موجودة من زمان ومش حاجة جديدة، والعمارات المخالفة موجودة في شوارع ضيقة جدًا، ولو تشوف الشوارع هتلاقي الوضع متكرر في أماكن كثيرة، وده كان على النظام القديم".

وأوضح أن "فيه دور مجتمعي مهم لازم الناس تقوم بيه، لكن للأسف كثير من المواطنين ما بيبلغوش عن المخالفات، وفي نفس الوقت، أعداد الموظفين في الأحياء قليلة جدًا بالنسبة لمساحة حي كبير زي الهرم، اللي بيُعتبر واحد من أكبر الأحياء في مصر من حيث الكثافة السكانية والمساحة".

وأضاف المصدر: "إحنا شغالين مع الحكومة على خطة لتقسيم حي الهرم إلى حيين منفصلين عشان نقدر نسيطر أكتر على مخالفات البناء، والإجراءات شغالة على الأرض بقالها فترة، وإن شاء الله تظهر نتائجها قريب".

وأكد أن "محافظة الجيزة والمحافظ ما بيتهاونوش في المخالفات، وبنتعامل مع أي مخالفة فورًا من أعلى حد لأقل حد، بس المشكلة إن النظام الجديد للبناء بقى أسرع، وبتلاقي أبراج كاملة بتطلع في وقت قصير جدًا، وده بيصعب المواجهة".

وأردف المصدر: "إحنا بنكافح على قد ما نقدر، وتم بالفعل نقل موظفين من حي الهرم من أيام بسبب الفساد، وإحنا مش عايزين نحط راسنا في الرمل، بالعكس عايزين نواجه، والقيادات في الجيزة كلها موجودة وبتشتغل.

وقاد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، صباح اليوم حملة ميدانية موسعة لمتابعة أعمال إزالة عدد من الأبراج المخالفة التي تم إنشاؤها دون تراخيص بشارع سلطان خطاب بمنطقة اللبيني بحي الهرم.

إزالة 6 عقارات مخالفة

شهد المحافظ على أرض الواقع أعمال هدم 6 عقارات مخالفة جرى تنفيذها بالمخالفة لقوانين البناء، حيث وجه بتكثيف المعدات والعمالة بالموقع، للإسراع في أعمال الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وخلال متابعته الميدانية، شدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وبشكل هندسي دقيق، بما يضمن عدم تمكين المخالفين من إعادة الترميم أو البناء مرة أخرى، مؤكدًا أن ذلك يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق الردع وفرض هيبة الدولة.

وأشار النجار إلى أن الحملة تأتي في إطار توجه الدولة الجاد للتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على البنية التحتية التي تتضرر من تلك المخالفات، بما في ذلك شبكات مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي، فضلًا عن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك تعليمات واضحة لرؤساء الأحياء والمراكز بالتصدي الفوري لأي محاولة بناء مخالفة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.

وأكد محافظ الجيزة، أن حملات الإزالة مستمرة بشكل يومي ومكثف في مختلف أنحاء المحافظة، بهدف فرض الانضباط العمراني والحفاظ على الطابع الحضري المخطط لمحافظة الجيزة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من المحاسب محمد مرعي السكرتير العام المساعد، والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والسيد أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

