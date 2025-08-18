كتب- محمد صلاح:

كشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنَّ عداد الكهرباء مسبق الدفع مبرمج بالوقت والتاريخ، ويعود إلى الشريحة الأولى مع أول دقيقة كل شهر، وبذلك يحقق عدالة الاستخدام لأنّه في نظام العداد القديم يتمّ محاسبة المواطن بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مره أخرى، أما مسبوق الدفع فيعمل بنظام برمجي بالوقت والتاريخ.

مزايا عداد الكهرباء مسبق الدفع

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن مزايا عداد الكهرباء مسبق الدفع هي: رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 92%، وتقليل الخسائر المالية للقطاع وساعدت العدادات مسبوقة الدفع في ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده، حتى يتمكن المستهلك من خفض الاستهلاك وتتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد.

طريقة عمل عداد الكهرباء الكودي وشحن مسبق الدفع

وقالت إنَّ عداد الكهرباء الجديد يقرأ بيانات الكارت المخصص له، والذي يتم شحنه بالقيمة النقدية الموجودة على الكارت، من خلال نظام برمجة خاص بموديل العداد، مضيفة أن طريقة شحن كارت العداد مسبق الدفع تكون بشحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال "كروت" متاحة في شركات توزيع الكهرباء المنتشرة، بحسب التوزيع الجغرافي للمستهلكين، ومواعيد الشحن بهندسة شركة التوزيع التابع لها، من 8 صباحًا وحتى 12 ليلًا.

موعد انتهاء رصيد الكارت الخاص بالعداد الكودي

وأوضحت أنَّ العداد مسبق الدفع ينبه بموعد انتهاء الرصيد مع الوصول إلى 10 جنيهات، عن طريق إضاءة لمبة بيان، وإصدار صوت خافت، وكذلك عند وصول الرصيد إلى 5 جنيهات.