الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

كتب- حسن مرسي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تضرب مصر منذ بداية الأسبوع ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد شهدت اليوم ذروة غير مسبوقة لهذا الصيف، حيث سجلت مدينة أسوان 49 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ بداية الموسم.

وأشارت الدكتورة شاكر إلى أن مصر تأثرت خلال الساعات الماضية بامتداد سحب منخفضة ومتوسطة، تحولت في بعض المناطق إلى سحب رعدية كثيفة، ما تسبب في هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وأضافت أن هذه الأمطار تحولت في بعض المناطق إلى سيول جارفة، خاصة في سانت كاترين ورأس غارب، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من آثارها.

وتابعت أن مدينة أسوان تعرضت مساء أمس لعاصفة ترابية شديدة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى 600 متر فقط، وهو ما تسبب في توقف حركة الملاحة النهرية بشكل مؤقت.

وعزت هذه الظاهرة إلى نشاط الرياح الجنوبية الشرقية القادمة من البحر الأحمر، التي أدت أيضًا إلى زيادة فرص تشكل السحب الممطرة.

وأكدت الدكتورة شاكر أن فرص سقوط الأمطار الرعدية والسيول ستظل قائمة على مناطق جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد حتى مساء غدٍ الجمعة، قبل أن تبدأ الأجواء في التحسن التدريجي.

كما توقعت أن يشهد البحر المتوسط غدًا اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة، وارتفاعًا في الأمواج يتراوح بين مترين وثلاثة أمتار، نتيجة نشاط الرياح الشمالية الغربية.

وفي مقارنة بين الموسمين، أوضحت أن صيف 2025 أقل حدة من صيف 2024، الذي سجل درجة حرارة قياسية بلغت 52 درجة مئوية في أسوان.

وأرجعت الفرق إلى تأثير ظاهرة "اللانينا"، التي تؤدي إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة وزيادة فرص هطول الأمطار خلال فصل الخريف.