قناة TeN تكشف حقيقة استقبال طلبات لمذيعين جدد -(بيان)

05:18 م الخميس 14 أغسطس 2025

قناة ten

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أصدرت قناة TeN بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض المنصات بشأن إعلان يزعم أن القناة بصدد استقبال طلبات لمذيعين ومذيعات للانضمام إلى مشروع برامج جديدة.

وأكدت القناة، أنه لا علاقة لها بهذا الإعلان أو بالجهة التي نشرته، مشددة على أن جميع الإعلانات الخاصة بفرص العمل أو المشروعات الجديدة تصدر حصريًا عبر منصاتها الرسمية، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت إدارة القناة، أن أي إعلان لم يصدر عبر هذه القنوات الرسمية يعد غير صحيح ولا يمثل قناة TeN بأي شكل من الأشكال، داعية الجمهور إلى تحري الدقة والتأكد من صحة أي معلومات أو إعلانات من خلال المصادر الرسمية المعتمدة للقناة.

قناة Ten طلبات لمذيعين جدد بقناة TeN قناة TeN تصدر بيان رسمي
