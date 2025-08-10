موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة، تتراوح بين 32 و34 على السواحل الشمالية، وبين 38 و40 على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 43 و46 على جنوب البلاد.

ويسود خلال هذه الفترة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

واعتبارًا من الإثنين حتى الخميس المقبل، توجد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحرالأحمر، ومناطق من جنوب الصعيد.

