كتب- نشأت علي:

تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ قرار تنظيم إصدار التراخيص الخاصة بأنشطة جمع وتداول زيوت الطعام المستعملة.

وأشاد "المير"، بالقرار، مشددًا على أن الأهم هو ضمان التطبيق الفعلي له، نظرًا لما تمثله هذه الزيوت من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة إذا أُعيد استخدامها في تصنيع الأغذية أو جرى التخلص منها بطرق غير آمنة.

وطالب النائب، الوزيرة بتكليف المحافظين بإلزام جميع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بتنفيذ القرار فورًا، ووضع خطة متابعة ميدانية تشمل:

- حصر كامل لجميع المنشآت والمحلات التي تتعامل مع الزيوت المستعملة بكل محافظة.

- عدم منح أو تجديد التراخيص إلا بعد استيفاء الاشتراطات البيئية والفنية المحددة من وزارة البيئة.

- فرض عقوبات رادعة على المخالفين، تصل إلى الغلق الإداري وسحب الترخيص، وإحالة المخالفات الجسيمة للنيابة المختصة.

- تقديم تقرير شهري من كل محافظة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة عن حجم التداول والمخالفات المضبوطة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، استنادًا إلى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، في إطار تطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضحت أن الترخيص سيُمنح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات للشركات المؤهلة التي تمتلك الأدوات والإمكانيات اللازمة لعمليات الجمع والتخزين، مع التزامها بالتعامل حصريًا مع المصانع الرسمية المرخصة لإعادة التدوير، وإنشاء سجل تتبع للكميات الواردة إليها لضمان إحكام الرقابة.

ودعت وزارة البيئة، المواطنين إلى التخلص الآمن من الزيوت المستعملة عبر الشركات المرخصة، بما يضمن وصولها إلى المصانع الرسمية وعدم تسريبها إلى قنوات غير قانونية.

اقرأ أيضًا:

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على الفئات المستحقة لوحدات بديلة

موقف الأشجار النادرة وموعد الافتتاح.. تعرف على آخر تفاصيل تطوير حديقة حيوان الجيزة