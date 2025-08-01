الجيزة تنهي استعدادتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن انتهاء كافة الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة من استعداداتها التنظيمية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر عقدها على مدار يومي 4 و5 أغسطس المقبل.

وأوضح "النجار"، بحسب بيان، الجمعة، أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة داخل نطاق محافظة الجيزة يبلغ 6 ملايين و566 ألفًا و936 ناخبًا وناخبة، موزعين على مختلف الأحياء والمراكز والمدن والقرى، حيث تُجرى عملية الاقتراع داخل 492 لجنة فرعية، موزعة على 388 مقرًا انتخابيًا بأنحاء المحافظة.

وأكد على توفير المناخ الملائم لإجراء عملية انتخابية آمنة ومنظمة تضمن مشاركة فعالة من المواطنين، مشددًا على توفير وسائل التأمين وكافة التجهيزات اللوجستية والفنية داخل اللجان والمقار الانتخابية، مع الالتزام بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ودعا محافظ الجيزة، مواطني المحافظة ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أهمية دور مجلس الشيوخ في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دعائم الديمقراطية.

وشدد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم اللوجستي للقائمين على العملية الانتخابية، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين المترددين على اللجان، مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية وهيئة النظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع والإنارة وتوفير حرم آمن لكل لجنة لتسهيل وصول الناخبين.

كما أكد على أهمية الربط بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز، بالتنسيق مع مديريات الخدمات وشركات المرافق، لضمان المتابعة اللحظية لمجريات العملية الانتخابية.

وشدد على تواجد ممثلين عن شركات المرافق داخل مركز السيطرة بالمحافظة على مدار يومي التصويت، لضمان سرعة التعامل مع أي طارئ.

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