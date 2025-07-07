كتب- محمد أبو بكر:

قالت الصفحة الرسمية لبرنامج "معكم منى الشاذلي" إن اللوحة المعروضة بالبرنامج "صنعت لنفسي بعض الأجنحة" من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون.

وأكدت الصفحة احترام القائمين على البرنامج للمبدعين الحقيقيين، وتقديرهم لإبداعاتهم الأصلية في مختلف المجالات.

يأتي ذلك بعد أن اتهمت الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسيون، الإعلامية ومصممة الديكور مها الصغير، بسرقة عدد من لوحاتها الفنية ونسبها لنفسها، وعرضها خلال استضافتها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، مؤكدةً أن هذه الأعمال تعود لها بالكامل.

وأوضحت نيلسيون، عبر منشور على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أن من بين هذه اللوحات العمل الفني بعنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، الذي رسمته عام 2019، مشيرةً إلى أن الصورة المعروضة في البرنامج هي نفس صورة لوحتها الأصلية دون أي تعديل.

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