نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عمرو أديب: "الإقليمي" ينزف دماءً.. ليه عندنا حساسية من المحاسبة؟

علق الإعلامي عمرو أديب، على الحادث الذي وقع اليوم على الطريق الإقليمي، والذي راح ضحيته 9 وفيات و11 إصابة.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "mbc مصر"، إن هذا الحادث يأتي ضمن "سلسلة مأساوية" من حوادث الطرق التي تودي بحياة الأبرياء على هذا الطريق.

فور التصديق عليه.. "إسكان النواب": الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم فور تصديق الرئيس عليه.

وقال "الفيومي"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "الحكومة جادة في تنفيذ قانون الإيجار القديم".

أحمد موسى: 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة خلال 6 أشهر فقط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إحصائية وزارة الداخلية للنصف الأول من عام 2025 كشفت عن تسجيل أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية متنوعة في محافظات مصر، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الإدارة العامة للمرور.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أضاف موسى أن هذه المخالفات شملت 8.6 مليون حالة لتجاوز السرعة، وما يقرب من 3 ملايين مخالفة للانتظار الخاطئ، إلى جانب 1.09 مليون حالة لعدم ارتداء حزام الأمان.

تامر أمين بعد حادث الإقليمي: إما إصلاح الطريق أو الاستعداد لمزيد من الضحايا

علق الإعلامي تامر أمين حادث الطريق الإقليمي المروّع الذي راح ضحيته 9 أشخاص بين قتلى ومصابين، قائلاً: "ما زالت الدماء تسيل على الأسفلت.. فوجئنا اليوم بحادثة جديدة ومروعة، ودماء جديدة تُسفك على طرق مصر السريعة، وهذه المرة أيضًا في الإقليمي!".

وأضاف أمين، خلال برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار": "إلى متى يا إقليمي؟.. كم من الدماء يجب أن تسيل قبل ما تتصلح؟ كنت أتحفظ على تسميته "طريق الموت"، لكن بعد تكرار الحوادث بهذا الشكل، أصبح من الواضح أن هناك خللًا كبيرًا.

أستاذ طرق: لجنة لوضع بدائل لـ"الإقليمي" لحين انتهاء أعمال الصيانة

علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، على حادث الطريق الدائري الإقليمي الذي وقع اليوم وأسفر عن سقوط وفيات وإصابات، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في سوء استخدام الطرق لا في جودتها.

وقال حسن مهدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لدينا شبكة طرق جيدة لكن إساءة استخدامها يؤدي إلى وقوع الحوادث".

الإفتاء: "على قد فلوسهم" مقولة تناقض جوهر الإتقان في الإسلام

حذّرت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سلوك شائع لدى البعض في مجال العمل، وهو الإهمال أو التقصير تحت شعار "على قد فلوسهم".

خلال برنامج "ربنا بيحبك" المذاع على قناة الناس، قالت الخولي إن هذا السلوك يقع في خطأ كبير ويتنافى تمامًا مع تعاليم الإسلام السمحة، مشيرة إلى أن بعض الناس يهملون في أعمالهم، أو يغادرون وظائفهم قبل مواعيد الانصراف الرسمية، أو يُنجزون المهام ببطء وتقصير ملحوظ.