خبير بيئي: نجاح المرحلة الأولى لمشروع تتبع أسماك القرش في البحر الأحمر

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، عن نجاح المرحلة الأولى من مشروع تتبع أسماك القرش في البحر الأحمر باستخدام الأقمار الصناعية، بالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع "الغردقة الخضراء".

وأوضح حنفي، خلال لقاء على برنامج "مراسي" بقناة النهار، أن المشروع يهدف إلى دراسة سلوكيات القروش الأفقية والرأسية، وتحليل تفاعلها مع الأنشطة البشرية مثل الغوص والسنوركل، لفهم أسباب الحوادث ووضع استراتيجيات للحد منها.

وأشار أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، إلى أنه تم تثبيت 9 أجهزة تتبع على أنواع مختلفة من القروش، بما فيها "القرش المحيطي"، مع جمع 14 عينة لتحليل البصمة الوراثية لتحديد هوية كل سمكة وربطها بالحوادث المحتملة عبر آثار العضات، كما شمل المشروع وضع علامات بصرية على زعانف القروش لتسهيل رصدها من قبل الغواصين.

وأكد الدكتور محمود حنفي، أن المشروع يتميز بتدريب فرق مصرية على أحدث تقنيات الرصد والتحليل، مما يضعه ضمن أبرز المشاريع العالمية في إدارة مخاطر القروش.