برلماني: حادث "جبل الزيت" مأساة إنسانية تتطلب محاسبة عاجلة

كتب- نشأت علي:

وصف النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، حادث الحفار بمنطقة جبل الزيت بأنه "كارثة إنسانية ومأساة مروعة"، في ظل ما أسفر عنه من وفيات وفقدان عدد من العاملين، مؤكدًا أن الواقعة تكشف عن قصور شديد في إجراءات الأمن والسلامة داخل بعض مواقع قطاع البترول.

وقال "الجبلاوي"، في تصريحات صحفية، إن الحادث يعيد تسليط الضوء على أزمة تطبيق معايير السلامة المهنية، لا سيما في المواقع النائية التي يواجه فيها العمال مخاطر يومية، وسط غياب واضح للرقابة وضعف في آليات الوقاية والتأمين.

وأشار النائب إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى ضعف التجهيزات الفنية والتدريبية اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل وشفاف من قبل وزارة البترول وهيئة السلامة والصحة المهنية، لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين.

وأضاف الجبلاوي: "لا يمكن التهاون في أرواح العاملين. أمن وسلامة العمال خط أحمر، ولن نقبل بتكرار مثل هذه الحوادث نتيجة الإهمال أو التقصير الإداري والفني".

وكشف أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة لمجلس النواب بشأن المعايير المطبقة في إجراءات السلامة داخل مواقع العمل البترولي، مطالبًا بإجراء مراجعة شاملة للسياسات المتبعة، لضمان حماية العاملين وتحسين بيئة العمل.

وطالب عضو مجلس النواب بسرعة إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام، وتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمفقودين، مشددًا على أن الحادث يجب أن يكون نقطة تحول نحو تفعيل نظم السلامة وتطبيق أعلى معايير الحماية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

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