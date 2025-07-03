تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة اليوم بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق "الخط الثالث"، والقطار الكهربائي الخفيف، عن إجراء تعديلات في مواعيد رحلات قطار العاصمة "الخفيف" بمناسبة إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقالت الشركة، في بيان، إنه تم تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة اليوم الخميس 3 يوليو فقط، ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة، على النحو التالي:

- جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة كل 15 دقيقة ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا حتى نهاية اليوم.

- آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:00 مساءً.

- آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً.

اقرأ أيضًا:

"الأرصاد" تنشر التنويه الأول لطقس اليوم.. فرص لأمطار بهذه المحافظات

"القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات الشيوخ.. تضم 13 حزبًا وتجمعًا سياسيًا

البلشي: لست مسؤولًا عن تظاهرات أحمد دومة على سلم نقابة الصحفيين

إنقاذ رضيع من خطر وصلة دموية نادرة في المخ بمستشفى "زايد التخصصي"